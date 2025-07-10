Трамп сделал Путину последнее предупреждение в пятницу: что ждать дальше

Лучше слов говорят поступки, но первый признак того, что президент США Трамп решил перестать играть в доброго друга с российским диктатором Путиным после того, как американский лидер пригрозил странам БРИКС, включая Россию, дополнительными 10-процентными пошлинами. Вполне может быть, что у Трампа есть секретное оружие в его новой схеме действий в отношении России. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Ребека Коффлер.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Министр финансов США Скотт Бессент – такой же разрушитель и нестандартно мыслящий человек. Талантливый дельец с Уолл-стрит, он стал ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем", — отметила обозреватель.

Коффлер отметила, что Китай в конечном итоге заключил сделку с администрацией Трампа.

"Есть явные признаки того, что российская экономика испытывает напряжение из-за необходимости продолжать войну. Инфляция остается высокой, потребительский спрос падает, обрабатывающая промышленность и бюджет испытывают серьезные трудности", — считает обозреватель.

Коффлер допустила, что Путин знает, что Трамп, возможно, замышляет что-то серьезное. В конце концов, он давал российскому лидеру понять, что для подписания соглашения есть ограниченные сроки. Последнее предупреждение прозвучало в пятницу.

Обозреватель также допустила, что Путин может недооценивать готовность Трампа и его ведущих советников по-настоящему закрутить гайки.

"Путин смог продолжить воевать, поскольку до вторжения в Украину принял меры по защите экономики от санкций. Также РФ смогла обойти ограничения на экспорт нефти и импорт критически важных для ее экономики компонентов. Однако, если Трамп и Бессент действительно решат занять жесткую позицию, сможет ли Россия избежать экономического коллапса? И, что еще важнее, вынудит ли новый "кнут" Трампа Путина прекратить войну?", — рассуждает обозреватель.

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