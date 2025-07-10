Трамп сделал Путину последнее предупреждение в пятницу: что ждать дальше

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Кравцев Сергей
Лучше слов говорят поступки, но первый признак того, что президент США Трамп решил перестать играть в доброго друга с российским диктатором Путиным после того, как американский лидер пригрозил странам БРИКС, включая Россию, дополнительными 10-процентными пошлинами. Вполне может быть, что у Трампа есть секретное оружие в его новой схеме действий в отношении России. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Ребека Коффлер.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Коффлер отметила, что Китай в конечном итоге заключил сделку с администрацией Трампа.
Коффлер допустила, что Путин знает, что Трамп, возможно, замышляет что-то серьезное. В конце концов, он давал российскому лидеру понять, что для подписания соглашения есть ограниченные сроки. Последнее предупреждение прозвучало в пятницу.
Обозреватель также допустила, что Путин может недооценивать готовность Трампа и его ведущих советников по-настоящему закрутить гайки.
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