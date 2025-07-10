Кто же отдал приказ о паузе в военной помощи Украине: что теперь говорит Трамп

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что не выяснял, кто же отдал приказ приостановить военную помощь Украине.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я не думал об этом", – заявил Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов в Белом доме.

Глава Белого дома заверил, что сейчас он сосредоточен на ситуации в Украине и поставках боеприпасов. Поэтому, по его словам, он "не прибегал" к этому вопросу.

В ответ на уточнение, о чем говорит тот факт, когда важные решения в правительстве США могут приниматься без ведома президента, Трамп сказал: "Я бы знал. Если бы решение было принято, я бы узнал. Я бы узнал первым. Скорее всего, я бы отдал приказ, но я еще этого не сделал".

После этого Дональд Трамп резко переключился на другой вопрос, чтобы перестать обсуждать эту тему.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон возобновил поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS. Но о полном спектре военной помощи, которую США оказывали Украине ранее пока речь не идет. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на источники.

Издание отмечает, США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Трампа закончилось терпение к Путину: на что теперь может рассчитывать Украина.



