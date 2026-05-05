Трамп сделал резкое заявление о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями о ситуации на фронте в Украине, подчеркнув, что Киев несет потери, но продолжает сопротивление благодаря западному оружию. В интервью Salem News Channel он отметил, что боевые действия остаются тяжелыми для обеих сторон.

По словам Дональда Трампа, Украина "теряет территорию", однако аналогичные потери несет и Россия. При этом ключевым фактором, позволяющим ВСУ удерживать позиции, он назвал поставки вооружений. Он описал схему так: США продают оружие союзникам по НАТО, после чего оно передается украинской стороне.

Несмотря на критику, Трамп неожиданно высоко оценил боеспособность украинской армии. Он заявил, что ВСУ демонстрируют эффективность, превосходящую армии европейских стран, и в целом выглядят сильнее большинства союзников США.

Кроме того, президент США подверг жесткой критике политику Вашингтона, заявив, что объем помощи Украине в сотни миллиардов долларов является чрезмерным.

Трамп подчеркнул, что поставки вооружений должны строиться на коммерческой основе. По его словам, речь идет о дорогостоящих системах, за которые необходимо платить, а не получать их в рамках масштабной финансовой поддержки.

Заявления президента прозвучали на фоне продолжающихся боев и дискуссий в США о будущем военной помощи Киеву. Они вновь демонстрируют раскол в американской политике относительно стратегии поддержки Украины и подходов к противостоянию с Россией.

