Трамп зробив різку заяву про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп виступив із різкими заявами про ситуацію на фронті в Україні, наголосивши, що Київ зазнає втрат, але продовжує опір завдяки західній зброї. В інтерв'ю Salem News Channel він зазначив, що бойові дії залишаються тяжкими для обох сторін.

За словами Дональда Трампа, Україна "втрачає територію", проте аналогічні втрати зазнає і Росія. При цьому ключовим фактором, який дозволяє ЗСУ утримувати позиції, він назвав постачання озброєнь. Він описав схему так: США продають зброю союзникам НАТО, після чого вона передається українській стороні.

Незважаючи на критику, Трамп зненацька високо оцінив боєздатність української армії. Він заявив, що ЗСУ демонструють ефективність, що перевершує армії європейських країн, і в цілому виглядають сильнішими за більшість союзників США.

Крім того, президент США жорстко критикував політику Вашингтона, заявивши, що обсяг допомоги Україні в сотні мільярдів доларів є надмірним.

Трамп наголосив, що постачання озброєнь мають будуватися на комерційній основі. За його словами, йдеться про дорогі системи, за які необхідно платити, а не отримувати їх у рамках масштабної фінансової підтримки.

Заяви президента прозвучали на тлі боїв і дискусій у США про майбутнє військової допомоги Києву. Вони знову демонструють розкол в американській політиці щодо стратегії підтримки України та підходів до протистояння з Росією.

