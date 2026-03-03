Трамп сделал резонансное заявление: лидер США снова спасает мир

Президент США Дональд Трамп заявил о решении, что, возможно, удержит от дальнейшего стремительного роста цены на нефть и бензин.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Глава США заявил, что приказал Корпорации финансировать развитие США, с немедленным вступлением в силу, обеспечить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив. Об этом он написал в социальных сетях Truth social.

Это, по его словам, будет доступно всем судоходным компаниям.

"При необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно быстрее. Во что бы то ни стало, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии в мире. Экономическая и военная мощь Соединенных Штатов — самая большая на Земле. — Дальнейшие действия будут. Спасибо за ваше внимание этому вопросу! Президент Дональд Дж. Трамп”, – написал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за эскалации вокруг Ирана ситуация в Украине, вероятнее всего, ухудшится. В Верховной Раде рассказали, как события на Ближнем Востоке отразятся в Украине и к чему готовиться украинцам.

Народная депутат Виктория Гриб рассказала, что эскалация вокруг Ирана означает конкретно для Украины. По ее словам, прямо сейчас для Украины это означает резкое смещение фокуса глобального внимания.

И да – это гарантированно станет проблемой. Когда в мире возникает еще одна горячая точка такого масштаба, ресурсы и внимание союзников распыляются. Для нас это критически опасно, ведь сейчас мы ведем переговоры об усилении нашей ПВО, пояснила народная депутат.



