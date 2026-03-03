Трамп сделал резонансное заявление: лидер США снова спасает мир

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп заявил о решении, что, возможно, удержит от дальнейшего стремительного роста цены на нефть и бензин.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Глава США заявил, что приказал Корпорации финансировать развитие США, с немедленным вступлением в силу, обеспечить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив. Об этом он написал в социальных сетях Truth social.
Это, по его словам, будет доступно всем судоходным компаниям.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за эскалации вокруг Ирана ситуация в Украине, вероятнее всего, ухудшится. В Верховной Раде рассказали, как события на Ближнем Востоке отразятся в Украине и к чему готовиться украинцам.
Народная депутат Виктория Гриб рассказала, что эскалация вокруг Ирана означает конкретно для Украины. По ее словам, прямо сейчас для Украины это означает резкое смещение фокуса глобального внимания.
И да – это гарантированно станет проблемой. Когда в мире возникает еще одна горячая точка такого масштаба, ресурсы и внимание союзников распыляются. Для нас это критически опасно, ведь сейчас мы ведем переговоры об усилении нашей ПВО, пояснила народная депутат.