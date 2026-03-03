Трамп зробив резонансну заяву: лідер США знову рятує світ

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення, що можливо втримає від подальшого стрімкого росту ціни на нафту та бензин.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Очільник США заявив, що наказав Корпорації фінансування розвитку США, з негайним набранням чинності, забезпечити за дуже розумною ціною страхування політичних ризиків та гарантії фінансової безпеки всій морської торгівлі, особливо енергоносіїв, що проходять через Перську затоку. Про це він написав в соціальні мережі Truth social.

Це, за його словами, буде доступно всім судноплавним компаніям.

“За потреби ВМС США почнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку якнайшвидше. Будь-що, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії у світі. Економічна та військова міць Сполучених Штатів – найбільша на Землі. — Подальші дії будуть. Дякую за вашу увагу до цього питання! Президент Дональд Дж. Трамп”, — написав він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що через ескалацію довкола Ірану ситуація в Україні, найімовірніше погіршиться. У Верховній Раді розповіли, як події на Близькому Сході відобразяться на Україні та до чого готуватися українцям.

Народна депутатка Вікторія Гриб розповіла, що ескалація довкола Ірану означає конкретно для України. За її словами, прямо зараз для України це означає різке зміщення фокуса глобальної уваги.

І так — це гарантовано стане проблемою. Коли у світі з'являється ще одна гаряча точка такого масштабу, ресурси та увага союзників розпорошуються. Для нас це критично небезпечно, адже саме зараз ми ведемо перемовини про посилення нашої ППО, пояснила народна депутатка.



