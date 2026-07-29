Трамп сделал важное заявление о встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла очень хорошо. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее сообщение американский лидер сделал в Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Большая честь встретиться с Президентом Украины Зеленским. Были обсуждены многие вопросы. Встреча прошла очень хорошо", — написал Дональд Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинский лидер Владимир Зеленский провел результативные переговоры с Президентом США Дональдом Трампом непосредственно в Белом доме. Главными темами диалога стали важные совместные оборонные шаги, усиление украинского неба и активизация международной дипломатии.

"Хорошая встреча с Президентом Трампом в Овальном кабинете", – поделился впечатлениями глава государства. Он также выразил глубокую признательность американской стороне за совместные усилия, направленные на спасение людей и восстановление справедливого мира.

Отдельное внимание во время разговора лидеры уделили тяжелой потере для обоих народов – недавней смерти американского сенатора Линдси Грэма, долго остававшегося одним из самых преданных союзников Киева.

"Прежде всего, выразил Президенту Трампа наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма, — подчеркнул Владимир Зеленский и добавил: — Он был настоящим другом Украины".

Ранее "Комментарии" писали – после заявления Владимира Зеленского интрига выросла: эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу подробно разобрали, чего ждать от переговоров в США с Дональдом Трампом.



