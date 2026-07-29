Трамп сделал важное заявление о встрече с Зеленским

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла очень хорошо. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее сообщение американский лидер сделал в Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Также издание "Комментарии" сообщало — украинский лидер Владимир Зеленский провел результативные переговоры с Президентом США Дональдом Трампом непосредственно в Белом доме. Главными темами диалога стали важные совместные оборонные шаги, усиление украинского неба и активизация международной дипломатии.
Отдельное внимание во время разговора лидеры уделили тяжелой потере для обоих народов – недавней смерти американского сенатора Линдси Грэма, долго остававшегося одним из самых преданных союзников Киева.
Ранее "Комментарии" писали – после заявления Владимира Зеленского интрига выросла: эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу подробно разобрали, чего ждать от переговоров в США с Дональдом Трампом.