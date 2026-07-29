Трамп зробив важливу заяву щодо зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським пройшла дуже добре. Як інформує портал "Коментарі", відповідний допис американський лідер зробив у Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Велика честь зустрітися з Президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", – написав Дональд Трамп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – український лідер Володимир Зеленський провів результативні переговори із Президентом США Дональдом Трампом безпосередньо у Білому домі. Головними темами діалогу стали важливі спільні оборонні кроки, посилення українського неба та активізація міжнародної дипломатії.

"Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті", — поділився враженнями глава держави. Він також висловив глибоку вдячність американській стороні за спільні зусилля, спрямовані на порятунок людей та відновлення справедливого миру.

Окрему увагу під час розмови лідери приділили важкій втраті для обох народів – нещодавній смерті американського сенатора Ліндсі Грема, який тривалий час залишався одним із найвідданіших союзників Києва.

"Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема, — підкреслив Володимир Зеленський та додав: — Він був справжнім другом України".

Раніше "Коментарі" писали – після заяви Володимира Зеленського інтрига зросла: експерти в ексклюзивному інтерв’ю нашому порталу детально розібрали, чого чекати від переговорів в США із Дональдом Трампом.



