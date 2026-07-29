Трамп зробив важливу заяву щодо зустрічі з Зеленським

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським пройшла дуже добре. Як інформує портал "Коментарі", відповідний допис американський лідер зробив у Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Також видання "Коментарі" повідомляло – український лідер Володимир Зеленський провів результативні переговори із Президентом США Дональдом Трампом безпосередньо у Білому домі. Головними темами діалогу стали важливі спільні оборонні кроки, посилення українського неба та активізація міжнародної дипломатії.
Окрему увагу під час розмови лідери приділили важкій втраті для обох народів – нещодавній смерті американського сенатора Ліндсі Грема, який тривалий час залишався одним із найвідданіших союзників Києва.
Раніше "Коментарі" писали – після заяви Володимира Зеленського інтрига зросла: експерти в ексклюзивному інтерв’ю нашому порталу детально розібрали, чого чекати від переговорів в США із Дональдом Трампом.