Трамп сделал заявление о 5 статье НАТО для Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "длительный мир" в Украине после заключения потенциального мирного соглашения, и что статья НАТО о коллективной обороне "не понадобится". Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает "Радио Свобода".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Таким образом Дональд Трамп ответил на вопрос, не опасается ли применения статьи 5 НАТО о принципе коллективной обороны, если военные стран альянса будут размещены в Украине.

"Я ее (статью 5 – ред.) поддерживаю, я не думаю, что у нас будут причины для нее. Думаю, у нас будет очень удачный и длительный мир. И я надеюсь, что это произойдет быстро. Если это не произойдет быстро, это может не произойти вообще", – отметил американский лидер.

Президент США анонсировал встречу на 28 февраля, вероятно, имея в виду переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У меня много уважения к (Зеленскому – ред.). Мы предоставили ему оборудование на миллиарды, но они действительно очень мощно и мужественно воевали. Кто-то должен использовать это оборудование, и они вели действительно храбрую борьбу", – высказался Трамп.

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Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время совместной пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.

"У нас нет причин беспокоиться. Я думаю, что это будет успешный и продолжительный мир. Я надеюсь, что подписание соглашения о мире состоится быстро. Если это не произойдет быстро, это может не произойти никогда", – заявил президент США.

Дональд Трамп сказал, что не хочет, чтобы "солдатов убивали", и не хочет, чтобы США "платить за это миллиарды долларов".



