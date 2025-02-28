Трамп сделал заявление о 5 статье НАТО для Украины

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Кравцев Сергей
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "длительный мир" в Украине после заключения потенциального мирного соглашения, и что статья НАТО о коллективной обороне "не понадобится". Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает "Радио Свобода".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Таким образом Дональд Трамп ответил на вопрос, не опасается ли применения статьи 5 НАТО о принципе коллективной обороны, если военные стран альянса будут размещены в Украине.
Президент США анонсировал встречу на 28 февраля, вероятно, имея в виду переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что соглашение о мире в Украине удастся заключить быстро или его вообще могут не подписать.
Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время совместной пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.
Дональд Трамп сказал, что не хочет, чтобы "солдатов убивали", и не хочет, чтобы США "платить за это миллиарды долларов".
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