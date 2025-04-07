Трамп сделал заявление о бомбардировках Путина в Украине

США продолжают переговоры с Россией по завершению войны в Украине. Вашингтону не нравятся "бомбардировки". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время традиционного общения с журналистами на борту самолета Air Force One сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю убивают людей, тысячи молодых людей. И это ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться, если бы я был президентом", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о подготовке РФ к новому массированному наступлению "Reuters" пишет о том, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее предполагают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в течение ближайших нескольких месяцев. Это привело к разработке новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Можно ли сказать, что мы приближаемся к фиаско миротворческих инициатив Трампа? Как дальше может развиваться ситуация в попытках усадить Россию за стол переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – недавний визит спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтон сигнализирует о том, что Кремль заинтересован в расширении дискуссий с США и отвлечении их от Украины. Об этом пишет NBC News.

Авторы публикации отмечают, на самом деле Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. О том, чтобы прекращать войну в обозримом будущем не может быть и речи, считают в Москве.



