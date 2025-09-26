Трамп сделал заявление о медленной оккупации Украины и предупредил Путина

Медленные темпы оккупации Украины, несмотря на массированные бомбардировки украинских городов, вредят, в первую очередь, репутации России. Правитель РФ Владимир Путин должен понимать, что его действия уже привели к значительным человеческим жертвам и разрушениям, но не приблизили конец войны. Об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер в очередной раз заявил о своем разочаровании действиями Путина. По его словам, Россия наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако ее территориальные завоевания остаются минимальными.

"Я слежу за тем, что делает Россия, и я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Мне это совсем не нравится. Он убивает людей без какой-либо причины. И они показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон. Их экономика летит в ад", – отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что война, развязанная Кремлем, затягивается и уже длится четвертый год. Несмотря на массированные обстрелы, Москва смогла захватить очень мало территорий и даже понесла потери.

"Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле даже теряют. Поэтому, думаю, это очень плохо для репутации России", – заявил президент.

Дональд Трамп подчеркнул, что "эта война уже должна была закончиться". По его убеждению, если бы это была война США, то он бы закончил ее "за одну неделю".

