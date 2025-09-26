Трамп зробив заяву про повільну окупацію України та попередив Путіна

Повільні темпи окупації України, незважаючи на масовані бомбардування українських міст, шкодять насамперед репутації Росії. Правитель РФ Володимир Путін повинен розуміти, що його дії вже призвели до значних людських жертв та руйнувань, але не наблизили кінець війни. Про це під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер вкотре заявив про своє розчарування діями Путіна. За його словами, Росія завдає масованих ударів по українським містам та цивільній інфраструктурі, проте її територіальні завоювання залишаються мінімальними.

"Я стежу за тим, що робить Росія, і я дуже незадоволений тим, що робить Росія і що робить Путін. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. І вони показують себе дуже погано, враховуючи, що поставили все на кін. Їхня економіка летить у пекло", – зазначив глава Білого дому.

Трамп додав, що війна, розв'язана Кремлем, затягується і триває вже четвертий рік. Незважаючи на масовані обстріли, Москва спромоглася захопити дуже мало територій і навіть зазнала втрат.

"Вони бомбять все поспіль і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді навіть втрачають. Тому, гадаю, це дуже погано для репутації Росії", – заявив президент.

Дональд Трамп підкреслив, що "ця війна вже мала закінчитися". На його переконання, якби це була війна США, він би закінчив її "за один тиждень".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським приголомшив заявою, зазначивши, що Україна може повернути свої території. Проте лідер США сказав, що війна триватиме довго.



