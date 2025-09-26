logo_ukra

BTC/USD

109384

ETH/USD

3946.72

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп зробив заяву про повільну окупацію України та попередив Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зробив заяву про повільну окупацію України та попередив Путіна

Трамп розкритикував Путіна, заявивши, що той лише займається бомбардуваннями, але практично нічого не захоплює в Україні.

26 вересня 2025, 06:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Повільні темпи окупації України, незважаючи на масовані бомбардування українських міст, шкодять насамперед репутації Росії. Правитель РФ Володимир Путін повинен розуміти, що його дії вже призвели до значних людських жертв та руйнувань, але не наблизили кінець війни. Про це під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп зробив заяву про повільну окупацію України та попередив Путіна

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер вкотре заявив про своє розчарування діями Путіна. За його словами, Росія завдає масованих ударів по українським містам та цивільній інфраструктурі, проте її територіальні завоювання залишаються мінімальними.

"Я стежу за тим, що робить Росія, і я дуже незадоволений тим, що робить Росія і що робить Путін. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. І вони показують себе дуже погано, враховуючи, що поставили все на кін. Їхня економіка летить у пекло", – зазначив глава Білого дому.

Трамп додав, що війна, розв'язана Кремлем, затягується і триває вже четвертий рік. Незважаючи на масовані обстріли, Москва спромоглася захопити дуже мало територій і навіть зазнала втрат.

"Вони бомбять все поспіль і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді навіть втрачають. Тому, гадаю, це дуже погано для репутації Росії", – заявив президент.

Дональд Трамп підкреслив, що "ця війна вже мала закінчитися". На його переконання, якби це була війна США, він би закінчив її "за один тиждень".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським приголомшив заявою, зазначивши, що Україна може повернути свої території. Проте лідер США сказав, що війна триватиме довго.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини