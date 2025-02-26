Трамп сделал заявление о снятии санкций с России

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что сейчас речь о снятии санкций с России не идет, но допустил такую возможность в будущем.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Главе Белого дома задали вопрос, рассматривает ли он снятие санкций с России в рамках переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

"Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, когда-то мы это рассмотрим, но пока нет", — ответил президент США.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно дал понять, что ослабление санкций против России может быть предметом переговоров по войне в Украине.

При этом он заявил, что Соединенные Штаты готовы либо усилить, либо ослабить санкции в зависимости от готовности России к переговорам.

Читайте также на портале "Комментарии" — то, что сейчас эскалация войны в Украине только нарастает президента США Дональда Трампа не смущает. Он, как и прежде, считает, что соглашение с Россией положит конец войне в Украине. По его словам, война будет урегулирована быстро, поскольку сам Владимир Путин хочет этого. Об этом сообщает "Sky News".

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры пытаются максимально задействовать "искусство убеждения", чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

СМИ отмечает, что во время встречи в Белом Доме Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку для тысяч военнослужащих, которые Великобритания и Франция готовы разместить в Украине в случае заключения мирного соглашения. По словам одного из чиновников, лидеры не обсуждали конкретные идеи, но "Трамп был открыт для этой идеи, и Макрон покинул Вашингтон, полагая, что у него есть взаимопонимание с Трампом".



