Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация возглавит "международные усилия по обеспечению выполнения Конвенции о биологическом оружии" посредством системы верификации на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет CNN.

Дональд Трамп. Фото: Шеннон Стейплтон/Reuters

Трамп заявил, что участники конвенции, запрещающей разработку, производство и приобретение биологического оружия, встретятся с ведущими лидерами мира и станут пионерами в создании системы проверки искусственным интеллектом, которой каждый может доверять.

"Стремясь сегодня уменьшить угрозу опасного оружия, я также призываю каждую страну присоединиться к нам в прекращении разработки биологического оружия раз и навсегда", – заявил Трамп на Генеральной Ассамблее ООН, также настаивая на "прекращении разработки ядерного оружия".

"Я смотрю на оружие, которое настолько мощное, что мы просто никогда не сможем его использовать. Если мы когда-нибудь ее используем, мир буквально может погибнуть", – сказал Трамп. "Не было бы Организации Объединенных Наций, о которой можно было бы говорить. Ничего не было бы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где сообщил о снятии моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности, говорится на сайте Кремля.

"Россия готова ответить на любую возникающую угрозу. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мероприятий. Пример тому — наше решение об отказе от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности", — заявил Путин.

После этого последовали традиционные жалобы: якобы через Запад были взорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, а система российско-американских отношений в области контроля над вооружениями была разрушена.