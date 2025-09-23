Президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація очолить "міжнародні зусилля щодо забезпечення виконання Конвенції про біологічну зброю" за допомогою системи верифікації на основі штучного інтелекту. Про це пише CNN.

Дональд Трамп. Фото: Шеннон Стейплтон/Reuters

Трамп заявив, що учасники конвенції, яка забороняє розробку, виробництво та придбання біологічної зброї, зустрінуться з "провідними лідерами світу" та стануть піонерами у створенні "системи перевірки штучним інтелектом, якій кожен може довіряти".

"Прагнучи сьогодні зменшити загрозу небезпечної зброї, я також закликаю кожну країну приєднатися до нас у припиненні розробки біологічної зброї раз і назавжди", – заявив Трамп на Генеральній Асамблеї ООН, також наполягаючи на "припиненні розробки ядерної зброї".

"Я дивлюся на зброю, яка настільки потужна, що ми просто ніколи не зможемо її використати. Якщо ми коли-небудь її використаємо, світ буквально може загинути", – сказав Трамп. "Не було б Організації Об’єднаних Націй, про яку можна було б говорити. Не було б нічого".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін провів нараду із постійними членами Ради Безпеки, де повідомив про зняття мораторію на розгортання ракет меншої та середньої дальності, йдеться на сайті Кремля.

"Росія готова відповісти на будь-яку нову загрозу, що виникає. Відповісти не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів. Приклад тому — наше рішення про відмову від мораторію на розгортання ракет меншої та середньої дальності", — заявив Путін.

Після цього були традиційні скарги: нібито через Захід було підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю, а систему російсько-американських відносин у галузі контролю за озброєннями було зруйновано.