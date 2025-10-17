Трамп сделал заявление об одежде Зеленского: что сказал

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне сделал неожиданное заявление о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского, похвалив его одежду и назвав украинского лидера "очень стильным" и "сильным политиком".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

17 октября, во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп перед журналистами отметил стиль Зеленского.

"Зеленский выглядит великолепно в своем пиджаке. Он действительно очень стильный. Мне нравится. Он очень сильный лидер, многое переживший. Мы прекрасно ладим", — сказал Трамп.

Кроме комплиментов Трамп заявил, что во время переговоров за закрытыми дверями они обсудят его недавний разговор с Владимиром Путиным.

"Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить. Я думаю, что Путин хочет окончить войну. Иначе он бы не говорил так. Мы говорили с ним вчера 2,5 часа, он хочет с ней кончить. Я думаю, что Зеленский тоже хочет ее закончить", – отметил президент США.

Президент Украины прибыл на встречу в черной рубашке и черном пиджаке.

Ранее одежда Зеленского уже становилась предметом публичных обсуждений в США. В частности, в декабре 2024 года бывший советник и соратник Трампа Роджер Стоун подверг критике украинского президента за "неуместный вид" во время визита в Вашингтон, когда тот был одет в свитер. Стоун тогда назвал это "неуважительным жестом по отношению к американскому народу".

Подобная волна критики звучала и после встречи Зеленского с Трампом в Белом доме в конце февраля, когда украинский президент также избрал повседневную одежду.

