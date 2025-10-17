Трамп сделал заявление об одежде Зеленского: что сказал

Рубрики
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне сделал неожиданное заявление о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского, похвалив его одежду и назвав украинского лидера "очень стильным" и "сильным политиком".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
17 октября, во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп перед журналистами отметил стиль Зеленского.
Кроме комплиментов Трамп заявил, что во время переговоров за закрытыми дверями они обсудят его недавний разговор с Владимиром Путиным.
Президент Украины прибыл на встречу в черной рубашке и черном пиджаке.
Ранее одежда Зеленского уже становилась предметом публичных обсуждений в США. В частности, в декабре 2024 года бывший советник и соратник Трампа Роджер Стоун подверг критике украинского президента за "неуместный вид" во время визита в Вашингтон, когда тот был одет в свитер. Стоун тогда назвал это "неуважительным жестом по отношению к американскому народу".
Подобная волна критики звучала и после встречи Зеленского с Трампом в Белом доме в конце февраля, когда украинский президент также избрал повседневную одежду.
