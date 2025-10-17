Трамп зробив заяву про одяг Зеленського: що сказав

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні зробив неочікувану заяву про зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського, похваливши його одяг і назвавши українського лідера "дуже стильним" та "сильним політиком".
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп перед журналістами відзначив стиль Зеленського.
Окрім компліментів, Трамп заявив, що під час переговорів за зачиненими дверима вони обговорять його нещодавню розмову з Володимиром Путіним.
Президент України прибув на зустріч у чорній сорочці та чорному піджаку.
Раніше одяг Зеленського вже ставав предметом публічних обговорень у США. Зокрема, у грудні 2024 року колишній радник і соратник Трампа Роджер Стоун розкритикував українського президента за "недоречний вигляд" під час візиту до Вашингтона, коли той був одягнений у светр. Стоун тоді назвав це "неповажним жестом щодо американського народу".
Подібна хвиля критики лунала і після зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі наприкінці лютого, коли український президент також обрав повсякденний одяг.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пояснив чому він не носить костюм.