Трамп зробив заяву про одяг Зеленського: що сказав

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні зробив неочікувану заяву про зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського, похваливши його одяг і назвавши українського лідера "дуже стильним" та "сильним політиком".

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп перед журналістами відзначив стиль Зеленського.

"Зеленський виглядає чудово у своєму піджаку. Він дійсно дуже стильний. Мені подобається. Він дуже сильний лідер, який багато чого пережив. Ми чудово ладнаємо", — сказав Трамп.

Окрім компліментів, Трамп заявив, що під час переговорів за зачиненими дверима вони обговорять його нещодавню розмову з Володимиром Путіним.

"Сьогодні ми поговоримо про мою вчорашню розмову з Путіним, де були змальовані певні принципи, і ми побачимо, чи вдасться нам це вирішити. Я думаю, що Путін хоче закінчити війну. Інакше він не говорив би так. Ми говорили з ним вчора 2,5 години, він хоче з нею закінчити. Я думаю, що Зеленський теж хоче її закінчити", — зазначив президент США.

Президент України прибув на зустріч у чорній сорочці та чорному піджаку.

Раніше одяг Зеленського вже ставав предметом публічних обговорень у США. Зокрема, у грудні 2024 року колишній радник і соратник Трампа Роджер Стоун розкритикував українського президента за "недоречний вигляд" під час візиту до Вашингтона, коли той був одягнений у светр. Стоун тоді назвав це "неповажним жестом щодо американського народу".

Подібна хвиля критики лунала і після зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі наприкінці лютого, коли український президент також обрав повсякденний одяг.

