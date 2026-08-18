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Трамп шокировал новым решением по Ормузкому проливу: раскрыты потрясающие детали

Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана США могут объявить Ормузский пролив своей территорией.

18 августа 2026, 15:05
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о стратегически важном Ормузском проливе. Он опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, на которой этот водный путь обозначен как "новая территория Соединенных Штатов".

Трамп шокировал новым решением по Ормузкому проливу: раскрыты потрясающие детали

Фото: из открытых источников

Публикация американского президента появилась на фоне обострения спора вокруг контроля над проливом и международного судоходства. Ормузский пролив имеет критическое значение для мировой торговли энергоносителями, поэтому любые заявления относительно его статуса сразу привлекают международное внимание.

На обнародованной Трампом карте сам пролив сопровождается надписью "Новая территория Соединенных Штатов". В то же время американские власти ранее заявляли о фактическом контроле США над этим районом, тогда как Иран настаивает на своем праве определять условия прохождения судов через пролив.

Трамп шокировал новым решением по Ормузкому проливу: раскрыты потрясающие детали - фото 2

Ранее Трамп уже заявлял, что после "разгрома" Ирана Ормузский пролив может перейти под контроль Соединенных Штатов. Эти слова еще больше обострили противостояние между Вашингтоном и Тегераном.  

Иранская сторона, в свою очередь, отвергает подобные претензии. Представители властей страны отмечали, что стратегический водный путь невозможно "захватить с помощью твита", фактически высмеяв заявления американского президента.  

Параллельно Иран и Оман работают над договоренностью о новом маршруте движения через пролив. Однако Тегеран связывает полное открытие этого направления с выполнением ряда требований США. Среди них называют возможные компенсации, смягчение санкций и прекращение угроз в адрес Ирана.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия столкнулась с одной из самых масштабных атак беспилотников на Москву за последнее время. По сообщениям российской стороны, в столицу и Московскую область следовали сотни дронов, из-за чего пришлось ограничивать работу аэропортов. Журналист Виталий Портников считает, что значение этой атаки может оказаться значительно шире непосредственных военных последствий.



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