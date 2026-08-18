Трамп шокував новим рішенням щодо Ормузкої протоки: розкрито приголомшливі деталі

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо стратегічно важливої Ормузької протоки. Він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social карту, на якій цей водний шлях позначений як "нова територія Сполучених Штатів".

Фото: з відкритих джерел

Публікація американського президента з’явилася на тлі загострення суперечки навколо контролю над протокою та умов міжнародного судноплавства. Ормузька протока має критичне значення для світової торгівлі енергоносіями, тому будь-які заяви щодо її статусу одразу привертають міжнародну увагу.

На оприлюдненій Трампом карті сама протока супроводжується написом "Нова територія Сполучених Штатів". Водночас американська влада раніше заявляла про фактичний контроль США над цим районом, тоді як Іран наполягає на своєму праві визначати умови проходження суден через протоку.

Раніше Трамп уже заявляв, що після "розгрому" Ірану Ормузька протока може перейти під контроль Сполучених Штатів. Ці слова ще більше загострили протистояння між Вашингтоном і Тегераном.

Іранська сторона, своєю чергою, відкидає подібні претензії. Представники влади країни наголошували, що стратегічний водний шлях неможливо "захопити за допомогою твіту", фактично висміявши заяви американського президента.

Паралельно Іран та Оман працюють над домовленістю щодо нового маршруту руху через протоку. Однак Тегеран пов’язує повне відкриття цього напрямку з виконанням низки вимог з боку США. Серед них називають можливі компенсації, пом’якшення санкцій та припинення погроз на адресу Ірану.

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