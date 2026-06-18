Трамп шокировал ответ на вопрос СМИ о поддержке Украины: детали инцидента

Президент США Дональд Трамп не дал ответа на вопросы журналистов о дальнейшей поддержке Украины, что снова привлекло внимание к позиции Вашингтона в этом вопросе. Об этом сообщает Clash Report.

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел в Версале во время официального визита Трампа во Францию. Американский лидер принимал участие в закрытом ужине, организованном совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В этот момент журналисты обратились к нему с вопросом о предстоящей военной и политической поддержке Украины со стороны США.

На оглашенных в сети кадрах видно, как репортер пытается получить комментарий от президента США. Однако Трамп не ответил на вопросы и воздержался от каких-либо объяснений. Вместо комментария он только усмехнулся в сторону камер.

После этого Дональд Трамп вместе с Эммануэлем Макроном и первой леди Франции Брижит Макрон отправился в здание дворца. Ни один из присутствующих не прокомментировал инцидент или вопрос журналистов, что оставило ситуацию без официальной реакции.

Этот эпизод произошел на фоне активных дипломатических контактов по войне в Украине. Ранее президент Владимир Зеленский проводил координационный разговор с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждали итоги саммита G7 и возможные шаги по укреплению обороноспособности Украины и приближению завершения войны.

До этого Трамп заявлял, что как украинское, так и российское руководство якобы заинтересовано в завершении конфликта, однако пока нет четкого видения механизма достижения мира.

Портал "Комментарии" уже писал, что Финляндия может стать одной из стран, где потенциально будет размещаться ядерный потенциал НАТО, непосредственно приблизивший его к северным границам России. Такое предположение последовало после того, как финский парламент принял решение отменить многолетний запрет на размещение вооружений массового поражения на территории государства.