Трамп шокировал прогнозом о своем третьем президентском сроке: что произошло
Трамп шокировал прогнозом о своем третьем президентском сроке: что произошло

По словам Трампа, он готовится к вероятному третьему президентскому сроку исключительно ради того, чтобы "опять сделать Америку великой"

5 февраля 2026, 12:35
Автор:
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп не исключил, что рассматривает возможность участия в выборах на третий президентский срок с единственной целью – "сделать Америку снова большой", сообщает NBC News.

Трамп шокировал прогнозом о своем третьем президентском сроке: что произошло

Фото: из открытых источников

Во время интервью журналист спросил, существует ли сценарий, по которому Трамп мог быть переизбран в третий раз. Глава Белого дома ответил: Я не знаю. Было бы любопытно. Но если бы я сейчас дал точный ответ, жизнь стала бы гораздо менее увлекательной".

По его словам, все его действия и подготовка к вероятному третьему сроку сосредоточены на одной цели – вернуть США былое величие. Ранее Трамп уже допускал такую возможность, отмечая, что не уверен, запрещает ли Конституция США баллотироваться в третий раз.

Это не первый случай, когда политик поднимает тему третьего срока, оставляя пространство для политических спекуляций и обсуждений потенциальных исключений из действующих правил.

Юристы, однако, напоминают: без внесения изменений в Конституцию США повторное участие в выборах после двух сроков невозможно. Ограничение прописано в 22-й поправке, принятой в 1951 году, запрещающей избирать президента более чем на два срока.

Несмотря на это, некоторые союзники Трампа, включая бывшего главного стратега Белого дома Стива Беннона, выражают уверенность, что Трамп станет президентом и в 2028 году, что, по их сценарию, будет означать третий срок. Аналогичные заявления раздаются и от других сторонников действующего президента, подпитывающего политические дискуссии о возможности такого исключения из конституционных ограничений.

