Трамп шокував прогнозом про свій третій президентський термін: що сталося

Президент США Дональд Трамп не виключив, що розглядає можливість участі у виборах на третій президентський термін із єдиною метою – "зробити Америку знову великою", повідомляє NBC News.

Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв’ю журналіст запитав, чи існує сценарій, за яким Трамп міг би бути переобраним втретє. Глава Білого дому відповів: "Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я зараз дав точну відповідь, життя стало б набагато менш захопливим".

За його словами, всі його дії та підготовка до ймовірного третього терміну зосереджені на одній цілі – повернути США колишню велич. Раніше Трамп вже допускав таку можливість, зазначаючи, що не впевнений, чи Конституція США забороняє йому балотуватися втретє.

Це не перший випадок, коли політик порушує тему третього терміну, залишаючи простір для політичних спекуляцій і обговорень щодо потенційних винятків із чинних правил.

Юристи, однак, нагадують: без внесення змін до Конституції США повторна участь у виборах після двох термінів неможлива. Обмеження прописане у 22-й поправці, ухваленій 1951 року, яка забороняє обирати президента більше ніж на два строки.

Попри це, деякі союзники Трампа, включно з колишнім головним стратегом Білого дому Стівом Бенноном, висловлюють упевненість, що Трамп стане президентом і у 2028 році, що, за їхнім сценарієм, означатиме третій термін. Аналогічні заяви лунають і від інших прихильників чинного президента, що підживлює політичні дискусії про можливість такого винятку з конституційних обмежень.

