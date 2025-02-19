Трамп сильно просчитался по отношению к украинским ископаемым: на что напрасно надеется президент США

В Украине нет крупных месторождений полезных ископаемых, поэтому интерес президента США Дональда Трампа к украинским недрам не имеет оснований, утверждает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Журналист делает этот вывод, ссылаясь на данные Геологической службы США, которая не указывает на наличие значительных запасов полезных ископаемых в Украине. Блас считает эти утверждения "бессмысленными" и удивляется, почему президент США имеет другое мнение на этот счет.

Он также упоминает, что Вашингтон уже совершал ошибки в оценках геологических ресурсов в зонах конфликта. Так, в 2010 году США заявили об открытии крупных, неиспользованных месторождений в Афганистане на сумму 1 триллион долларов, включая литий, важный для производства аккумуляторов для электрических автомобилей. Однако, по словам Бласа, эта информация оказалась надуманной, как многие заявляли в то время и как теперь подтверждают ситуацию.

Он также напоминает, что ажиотаж вокруг возможных богатств украинских недр возник среди украинцев, которые, пытаясь привлечь внимание Трампа, в ноябре представили ему "план победы", включавший потенциал полезных ископаемых.

В феврале Трамп тоже заговорил об этом, заявив, что хочет получить от Украины полезные ископаемые на сумму 500 миллиардов долларов.

"Это меня очень удивило. Как мне известно, в Украине нет значительных месторождений полезных ископаемых, кроме нескольких небольших шахт со скандием. Геологическая служба США не указывает на наличие значительных запасов в стране, и никакая другая база данных, обычно используемая в горнодобывающем бизнесе, этого не подтверждает", — отметил Блас.

Он подчеркнул, что даже если бы у Украины были значительные месторождения, их геоэкономическая ценность была бы незначительной. По его словам, всего мировое производство полезного ископаемого оценивается в 15 миллиардов долларов в год, что соответствует лишь двум дням глобальной добычи нефти.

"Даже если бы в Украине были гигантские месторождения, они не имели бы такого веса в глобальной экономике", — подчеркнул обозреватель.

По словам Бласа, даже если Украина сможет производить 20% мировых полезных ископаемых, это не превысит 3 миллиарда долларов в год, что является очень далекой цифрой от 500 миллиардов долларов, о которых упоминал Трамп.

Ранее "Комментарии" писали, что Дональд Трамп, комментируя возможное разочарование Украины из-за ее отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии, сказал, что он разочарован из-за затяжной продолжительности войны.