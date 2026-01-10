Трамп сказал, может ли захватить Путина: «Очень разочарован»

Во время общения с журналистами американского президента Дональда Трампа спросили, могут ли США отважиться на захват российского диктатора Владимира Путина так, как это сделали с Николасом Мадуро.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом журналист напомнил, как об этом намекал президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что если так можно с диктаторами, то "США знают, что делать".

"Я не думаю, что это будет необходимо. Я всегда имел хорошие отношения с ним, но я очень разочарован. Я закончил восемь войн, и я думал, что это будет одной из них", – сказал Трамп.

В то же время, американский президент подчеркнул, что Путин не боится Европы, однако боится Соединенных Штатов под его руководством.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Соединенных Штатов значительно более широкий арсенал влияния на Россию, чем только дипломатия, и они могут применить нестандартные методы давления, если мирные переговоры зайдут в тупик. В качестве примера Зеленский предложил США похитить лидера Чечни Рамзана Кадырова для давления на российского диктатора Владимира Путина.

Украинский президент напомнил пример Венесуэлы, где США провели операцию против режима Николаса Мадуро, продемонстрировав способность действовать быстро и бескомпромиссно. По мнению Зеленского, подобные шаги могут заставить Путина пересмотреть свою позицию, в том числе из-за похищения Кадырова.

Издание "Комментарии" также писало, что после этого глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался , что президент Украины Владимир Зеленский вводит санкции против него, объявляет его в розыск, а теперь предлагает США устроить его похищение.