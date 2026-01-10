Трамп сказав, чи може захопити Путіна: «Дуже розчарований»

Під час спілкування із журналістами американського президента Дональда Трампа запитали, чи можуть США наважитись на захоплення російського диктатора Володимира Путіна так, як зробили це з Ніколасом Мадуро.

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

При цьому журналіст нагадав, як на це натякав президент України Володимир Зеленський, який сказав, що якщо так можна з диктаторами, то "США знають, що робити".

"Я не думаю, що це буде необхідно. Я завжди мав хороші відносини з ним, але я дуже розчарований. Я закінчив вісім воєн, і я думав, що ця буде однією з них", – сказав Трамп.

Водночас американський президент наголосив, що Путін не боїться Європи, однак боїться Сполучених Штатів під його керівництвом.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають значно ширший арсенал впливу на Росію, ніж лише дипломатія, і вони можуть застосувати нестандартні методи тиску, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут. Як приклад Зеленський запропонував США викрасти лідера Чечні Рамзана Кадирова для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Український президент нагадав приклад Венесуели, де США провели операцію проти режиму Ніколаса Мадуро, продемонструвавши здатність діяти швидко й безкомпромісно. На думку Зеленського, подібні кроки можуть змусити Путіна переглянути свою позицію, зокрема через викрадення Кадирова.

