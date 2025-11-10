Президент США Дональд Трамп сделал невероятное заявление: он хочет выплатить каждому гражданину страны по 2000 долларов. Исключение будут составлять только лица с высоким доходом.

Трамп следует Зеленскому: в США выплатят всем по две тысячи долларов

Отметим, что в Украине тоже два года будут выплачивать по тысяче гривен "Зимней поддержки" каждому гражданину. Правда, эта сумма в десятки раз меньше по сравнению с "бонусом Трампа" и будет начисляться не из доходов, а из бюджета, что тоже не улучшает для экономики государства.

По словам Трампа, это будет "дивиденд" от введенных им пошлин, сообщил он в Truth Social:

"Дивиденд не менее 2000 долларов на человека (за исключением людей с высоким доходом) будет выплачен каждому".

Президент также написал, что "кто против пошлин — тот дурак". По его словам, США зарабатывают на них триллионы долларов. Эти деньги в скором времени будут использованы для сокращения "нашего колоссального государственного долга" в 37 триллионов долларов, пообещал он.

"Мы — самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордно высоким фондовым рынком", — добавил Трамп.

С момента вступления Трампа в должность в январе доходы США от пошлин действительно возросли. К концу финансового года в сентябре они достигли 195 миллиардов долларов – на 118 миллиардов больше, чем годом ранее.

Если порог высокого дохода будет установлен, например, на уровне 100 000 долларов в год, то на выплату 2000 долларов смогут претендовать около 150 миллионов взрослых, что будет стоить примерно 300 миллиардов долларов. Если право на бонус получат и дети, общие расходы возрастут.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на "зимнюю тысячу" из бюджета выделили 10 млрд грн. Помощь смогут получить около 10 млн украинцев. Об этом сообщил министр соцполитики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" прокомментировал это решение и отметил, что тысяча не спасет человека зимой, а вот эти миллиарды можно потратить на более полезное дело.