Президент США Дональд Трамп зробив неймовірну заяву: він хоче виплатити кожному громадянинові країни по 2000 доларів. Виняток становитимуть лише особи з високим доходом.

Трамп наслідує Зеленського: у США виплатять усім по дві тисячі доларів

Зазначимо, що в Україні теж два роки поспіль виплачуватимуть по тисячі гривень "Зимової підтримки" кожному громадянину. Щоправда ця сума у десятки разів менша порівняно з "бонусом Трампа" і нараховуватиметься не з прибутків, а з бюджету, що теж не робить краще для економіки держави.

За словами Трампа, це буде "дивідендом" від введених ним мит, повідомив він у Truth Social:

"Дивіденд не менше 2000 доларів на людину (за винятком людей з високим доходом) буде виплачено кожному".

Президент також написав, що "хто проти мит — той дурень". За його словами, США заробляють на них трильйони доларів. Ці гроші незабаром буде використано для скорочення "нашого колосального державного боргу" у 37 трильйонів доларів, пообіцяв він.

"Ми — найбагатша та найшанованіша країна у світі, з майже нульовою інфляцією та рекордно високим фондовим ринком", — додав Трамп.

З моменту вступу Трампа на посаду в січні доходи США від мит ​​дійсно зросли. До кінця фінансового року у вересні вони досягли 195 мільярдів доларів — на 118 мільярдів більше, ніж роком раніше.

Якщо поріг "високого доходу" буде встановлений, наприклад, на рівні 100 000 доларів на рік, то на виплату 2000 доларів зможуть претендувати близько 150 мільйонів дорослих, що коштуватиме приблизно 300 мільярдів доларів. Якщо право на бонус матимуть і діти, загальні витрати зростуть.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на "зимову тисячу" з бюджету виділили 10 млрд грн. Допомогу зможуть отримати близько 10 млн українців. Про це повідомив міністр соцполітики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" прокоментував це рішення та зазначив, що одна тисяча не врятує людину взимку, а ось ці мільярди можна витратити на більш корисну справу.