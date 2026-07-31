Трамп сменил риторику по Patriot: лицензия на производство ракет в Украине под вопросом

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного согласования на передачу Украине лицензии для локального производства ракет-перехватчиков в комплексы противовоздушной обороны Patriot пока нет. Такая позиция американского лидера противоречит его июльским публичным заявлениям на саммите НАТО в Турции, где он гарантировал Киеву предоставление необходимых технологий, отмечая высокий промышленный потенциал Украины.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

В эксклюзивном интервью для издания Financial Times глава Белого дома отметил, что этот вопрос пока находится на стадии изучения. Американский лидер отметил высокую эффективность этих комплексов, отметив, что Patriot является чрезвычайно мощным оружием.

Учитывая это, Вашингтон стремится тщательно контролировать распространение своих технологий военно-промышленного комплекса.

"Соединенные Штаты должны осторожно относиться к тому, кому разрешают производить американские системы вооружения", — подчеркнул Дональд Трамп.

Примечательно, что эти сомнения возникли сразу после двустороннего саммита Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. По итогам переговоров украинская сторона отчитывалась об успешном диалоге с руководством корпораций Lockheed Martin и RTX, которые непосредственно производят компоненты для Patriot. Президент Украины тогда уверял, что его американский коллега дал полное согласие на старт совместного оборонного проекта.

Однако сейчас американская администрация несколько сменила приоритеты, фокусируясь на дипломатическом урегулировании противостояния.

"Сейчас сосредоточен, прежде всего, на прекращении российско-украинской войны", — резюмировал Трамп в разговоре с журналистами.

Он также анонсировал, что в ближайшее время в Киев отправится специальная американская делегация. По словам президента США, в ближайшие дни Украину должны посетить его официальные представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Пока официальный Киев не комментировал новые заявления Белого дома о задержке лицензирования.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский лидер Владимир Зеленский провел результативные переговоры с Президентом США Дональдом Трампом непосредственно в Белом доме.

Практическая часть переговоров касалась конкретных решений для укрепления обороноспособности Украины, в частности, поставок и изготовления современного вооружения. "Обсудили с Президентом лицензии на производство перехватчиков для "Петриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь", — отметил украинский президент.

