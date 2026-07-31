Трамп змінив риторику щодо Patriot: ліцензія на виробництво ракет в Україні під питанням

Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточного погодження на передачу Україні ліцензії для локального виробництва ракет-перехоплювачів до комплексів протиповітряної оборони Patriot наразі немає. Така позиція американського лідера суперечить його ж липневим публічним заявам на саміті НАТО в Туреччині, де він гарантував Києву надання необхідних технологій, відзначаючи високий промисловий потенціал України.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

В ексклюзивному інтерв'ю для видання Financial Times очільник Білого дому зауважив, що це питання поки що перебуває на стадії вивчення. Американський лідер наголосив на високій ефективності цих комплексів, зазначивши, що Patriot є надзвичайно потужною зброєю.

З огляду на це, Вашингтон прагне ретельно контролювати розповсюдження своїх технологій військово-промислового комплексу.

"Сполучені Штати мають обережно ставитися до того, кому дозволяють виробляти американські системи озброєння", — підкреслив Дональд Трамп.

Прикметно, що ці сумніви з'явилися одразу після двостороннього саміту Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні. За підсумками тих переговорів українська сторона звітувала про успішний діалог із керівництвом корпорацій Lockheed Martin та RTX, які безпосередньо виготовляють компоненти для Patriot. Президент України тоді запевняв, що його американський колега дав повну згоду на старт спільного оборонного проєкту.

Проте зараз американська адміністрація дещо змінила пріоритети, фокусуючись на дипломатичному врегулюванні протистояння.

"Зараз зосереджений передусім на припиненні російсько-української війни", — резюмував Трамп у розмові з журналістами.

Він також анонсував, що найближчим часом до Києва вирушить спеціальна американська делегація. За словами президента США, найближчими днями Україну мають відвідати його офіційні представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Наразі офіційний Київ не коментував нові заяви Білого дому щодо затримки ліцензування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український лідер Володимир Зеленський провів результативні переговори із Президентом США Дональдом Трампом безпосередньо у Білому домі.

Практична частина переговорів стосувалася конкретних рішень для зміцнення обороноздатності України, зокрема постачання та виготовлення сучасного озброєння. "Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", — зазначив український президент.

