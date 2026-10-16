Трамп снова атаковал Зеленского: что заявил о победе Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского подходящим участником переговоров о завершении войны. В интервью телеканалу Newsmax американский лидер также назвал позором украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и поставил под сомнение значение сопротивления российскому наступлению на Киев в 2022 году.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, украинский президент якобы лишь заявляет о готовности к миру, но на самом деле не хочет заключать соглашение с Москвой. Американский лидер предположил, что договоренности с Россией могут быть достигнуты уже без участия Зеленского.

"Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского", — заявил Дональд Трамп.

Отдельно глава Белого дома раскритиковал атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру. По его мнению, такие действия способствуют росту мировых цен на нефть. При этом Трамп заявил, что хочет прекращения ударов как со стороны Киева, так и со стороны Москвы.

Американский президент также возложил ответственность за предпосылки войны на администрацию Барака Обамы, утверждая, что именно тогда Украина якобы была вынуждена отдать Крым. Оккупированный Россией полуостров Трамп назвал одной из самых ценных территорий Украины, подчеркнув его природную красоту.

Не менее резонансно прозвучали его слова о российском наступлении на Киев в начале полномасштабного вторжения. Трамп предположил, что сильные дожди и размокшие сельскохозяйственные угодья могли помешать российским танкам продвигаться по первоначальному маршруту. В результате американский лидер поставил под вопрос, можно ли считать провал блицкрига заслугой украинской обороны или это было везением.

Обосновывая необходимость уступок со стороны Киева, Трамп указал на превосходство России в численности населения и мобилизационном потенциале. По его словам, Москва способна понести огромные потери, располагая значительными человеческими ресурсами.

Заявления прозвучали на фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом по поводу условий прекращения войны и продолжения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

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