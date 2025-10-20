Трамп снова изменил свое мнение и ответил, может ли Украина победить в войне.

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по поводу войны, которую Россия ведет против Украины, и оценил шансы Киева на победу. Слова американского лидера раздались во время встречи с премьером Австралии Энтони Албанезе, трансляцию которой вел Белый дом.

На вопрос журналиста о том, считает ли Трамп, что ему по силам положить конец агрессии России против Украины, он обратил внимание на неприязнь между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.



"Они ненавидят друг друга превыше всего, и это действительно немного усложняет ситуацию", — отметил президент.

Когда журналист напомнил Трампу его слова после Генассамблеи ООН и спросил, до сих пор ли тот считает, что Украина может победить, Трамп ответил, что никогда не говорил, что она обязательно выиграет.



"Украина могла бы выиграть войну и сохранить свою территорию, но сейчас ситуация выглядит несколько иначе. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут выиграть. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть. Все может случиться. Вы знаете, война — это очень странное дело." Много плохого случается.

На вопрос, обсуждал ли он с Путиным продолжение атак на гражданские районы Украины и просил ли прекратить их или сделать хоть какой-то жест доброй воли, Трамп ответил, что такой разговор имел место.

В то же время, президент США констатировал, что большинство погибших — это военные, и назвал, по его словам, невероятные еженедельные потери с обеих сторон — от 5 до 7 тысяч человек.



"Вы можете в это поверить? Я смотрю на это и думаю — это что-то невероятное. Но, кроме того, есть еще атаки на Киев и другие места. И это человеческие жизни. Но основное количество жертв — это солдаты, погибающие на поле боя. В это даже трудно поверить. Это настоящая бойня", — сказал Трамп.

Трамп вновь выразил уверенность в возможности достичь продолжающегося с февраля 2022 года конфликта между Украиной и Россией. На вопрос, почему он не предоставляет Украине всего необходимого для завершения войны, президент заметил, что вопрос сложнее, чем кажется.

"Это немного сложнее, чем кажется, но звучит просто. Мы пытаемся заключить соглашение. Если мы заключим соглашение, это будет замечательно. Если мы не заключим соглашение, многие заплатят за это высокую цену", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как пишет Politico, во время встречи в пятницу Президент США Дональд Трамп снова внес на обсуждение с украинской стороной вопрос возможных территориальных уступок в пользу России. Однако наконец он согласился "попробовать закончить войну" при нынешней линии фронта.

Хотя перед журналистами Трамп заявлял, что Владимир Путин якобы желает завершения войны, в закрытых переговорах американские представители говорили, что "Путин хочет продолжать воевать, и у него сильная военная машина". После этого в дело вмешался спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф, заявивший, что россияне нацелены на захват всего Донбасса.



Как отмечает Politico, создалось впечатление, что американская сторона "тестировала украинцев" — чтобы узнать, на что они готовы согласиться. Зеленский, в свою очередь, не согласился с тезисом о том, что Украина должна отдать территории, которые не удалось оккупировать россии. В результате Трамп завершил встречу словами: "Хорошо, давайте попробуем закончить это по нынешней линии".