Трамп снова изменил свое мнение и ответил, может ли Украина победить в войне.

Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по поводу войны, которую Россия ведет против Украины, и оценил шансы Киева на победу. Слова американского лидера раздались во время встречи с премьером Австралии Энтони Албанезе, трансляцию которой вел Белый дом.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
На вопрос журналиста о том, считает ли Трамп, что ему по силам положить конец агрессии России против Украины, он обратил внимание на неприязнь между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Когда журналист напомнил Трампу его слова после Генассамблеи ООН и спросил, до сих пор ли тот считает, что Украина может победить, Трамп ответил, что никогда не говорил, что она обязательно выиграет.
На вопрос, обсуждал ли он с Путиным продолжение атак на гражданские районы Украины и просил ли прекратить их или сделать хоть какой-то жест доброй воли, Трамп ответил, что такой разговор имел место.
В то же время, президент США констатировал, что большинство погибших — это военные, и назвал, по его словам, невероятные еженедельные потери с обеих сторон — от 5 до 7 тысяч человек.
Трамп вновь выразил уверенность в возможности достичь продолжающегося с февраля 2022 года конфликта между Украиной и Россией. На вопрос, почему он не предоставляет Украине всего необходимого для завершения войны, президент заметил, что вопрос сложнее, чем кажется.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, как пишет Politico, во время встречи в пятницу Президент США Дональд Трамп снова внес на обсуждение с украинской стороной вопрос возможных территориальных уступок в пользу России. Однако наконец он согласился "попробовать закончить войну" при нынешней линии фронта.
Хотя перед журналистами Трамп заявлял, что Владимир Путин якобы желает завершения войны, в закрытых переговорах американские представители говорили, что "Путин хочет продолжать воевать, и у него сильная военная машина". После этого в дело вмешался спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф, заявивший, что россияне нацелены на захват всего Донбасса.