Трамп знову змінив свою думку та відповів, чи може Україна перемогти у війні

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви щодо війни, яку Росія веде проти України, і оцінив шанси Києва на перемогу. Слова американського лідера пролунали під час зустрічі з прем’єром Австралії Ентоні Албанезе, трансляцію якої вів Білий дім.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

На питання журналіста про те, чи вважає Трамп, що йому під силу покласти край агресії Росії проти України, він звернув увагу на неприязнь між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.



"Вони ненавидять один одного понад усе, і це насправді трохи ускладнює ситуацію", — зазначив президент.

Коли журналіст нагадав Трампу його слова після Генасамблеї ООН і спитав, чи досі той вважає, що Україна може перемогти, Трамп відповів, що ніколи не говорив, що вона обов’язково виграє.



"Україна могла б виграти війну і зберегти свою територію, але зараз ситуація виглядає трохи інакше. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Все може статися. Ви знаєте, війна — це дуже дивна річ. Багато поганого трапляється, багато хорошого трапляється", — підкреслив він.

На запитання, чи обговорював він із Путіним продовження атак на цивільні райони України та чи просив припинити їх або зробити хоч якийсь жест доброї волі, Трамп відповів, що така розмова мала місце.

Водночас президент США констатував, що більшість загиблих — це військові, і назвав, за його словами, неймовірні щотижневі втрати з обох сторін — від 5 до 7 тисяч осіб.



"Ви можете в це повірити? Я дивлюся на це і думаю — це щось неймовірне. Але, крім того, є ще атаки на Київ та інші місця. І це людські життя. Але основна кількість жертв — це солдати, які гинуть на полі бою. У це навіть важко повірити. Це справжня бійня", — сказав Трамп.

Трамп знову висловив упевненість у можливості досягти врегулювання конфлікту між Україною та Росією, що триває від лютого 2022 року. На питання, чому він не надає Україні всього необхідного для завершення війни, президент зауважив, що питання складніше, ніж здається.

"Це трохи складніше, ніж здається, але звучить просто. Ми намагаємося укласти угоду. Якщо ми укладемо угоду, це буде чудово. Якщо ми не укладемо угоду, багато людей заплатять за це високу ціну", — додав він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, як пише Politico, під час зустрічі у п’ятницю Президент США Дональд Трамп знову вніс на обговорення з українською стороною питання можливих територіальних поступок на користь росії. Однак врешті він погодився "спробувати закінчити війну" за нинішньої лінії фронту.

Хоча перед журналістами Трамп заявляв, що Володимир Путін нібито хоче завершення війни, у закритих переговорах американські представники говорили, що "Путін хоче продовжувати воювати, і в нього сильна військова машина". Після цього у справу втрутився спецпредставник Президента США Стівен Віткофф, який заявив, що росіяни націлені на захоплення всього Донбасу.



Як зазначає Politico, склалося враження, що американська сторона "тестувала українців" — щоб дізнатися, на що вони готові погодитися. Зеленський, у свою чергу, не погодився з тезою про те, що Україна має віддати території, які не вдалося окупувати росії. У результаті Трамп завершив зустріч словами: "Добре, давайте спробуємо закінчити це по нинішній лінії".