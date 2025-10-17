17 октября в Вашингтоне предстоит встреча, от результата которой может зависеть дальнейшее течение войны. Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, попытается убедить Дональда Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". Однако внезапная договоренность о саммите Трампа с Путиным в Будапеште делает эту миссию почти невыполнимой.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает агентство Reuters.

Еще накануне Белый дом склонялся к решению о новом пакете поддержки для Украины, который должен включать "Томагавки". Однако ситуация кардинально изменилась после двухчасового телефонного разговора Трампа с Путиным.

Американский президент внезапно перешел на примирительный тон и заявил журналистам: "Думаю, мы скоро заключим это соглашение, надеюсь, скоро".

При этом формат сегодняшней встречи с Зеленским был снижен до "сравнительно тихого обеда", а не публичного мероприятия в Овальном кабинете.

Аналитики убеждены, что инициатива Путина по саммиту является классической тактикой затягивания времени, направленной на срыв поставок оружия.

"Похоже, что действия Путина направлены на то, чтобы воспрепятствовать потенциальному опрокидыванию „Томагавков“ в Украину", – отметил эксперт Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Сам Зеленский ранее отмечал, что Москва всегда спешит возобновить диалог, только слышит о "Томагавках".

В Украине же нет больших надежд на результаты переговоров Зеленского с Трампом.

"Мы уже через это прошли, но не увидели никаких ощутимых результатов", — сказала журналистам социальная работница из Николаева Елена Пучило, добавив, что, несмотря ни на что, чудеса еще возможны.

Такой скепсис отражает всеобщее опасение, что Трамп может снова поддаться на манипуляции Кремля.

Как сообщил помощник Кремля Юрий Ушаков, во время разговора Путин прямо заявил Трампу, что поставки ракет большой дальности "нанесут вред мирному процессу". И, похоже, этот аргумент возымел действие.

Таким образом, Зеленский оказался в чрезвычайно сложном положении: ему приходится просить о жизненно необходимом оружии у президента, которого, вероятно, уже убедили его не предоставлять.

