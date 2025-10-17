Трамп знову змінився після розмови з Путіним: що це означає для президента Зеленського

17 жовтня у Вашингтоні має відбутися зустріч, від результату якої може залежати подальший перебіг війни. Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, намагатиметься переконати Дональда Трампа надати Україні далекобійні ракети "Томагавк". Однак раптова домовленість про саміт Трампа з Путіним у Будапешті робить цю місію майже нездійсненною.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ще напередодні Білий дім схилявся до рішення про новий пакет підтримки для України, який мав включати "Томагавки". Проте ситуація кардинально змінилася після двогодинної телефонної розмови Трампа з Путіним.

Американський президент раптово перейшов на примирливий тон і заявив журналістам: "Думаю, ми скоро укладемо цю угоду, сподіваюся, скоро".

При цьому формат сьогоднішньої зустрічі із Зеленським було знижено до "порівняно тихого обіду", а не публічного заходу в Овальному кабінеті.

Аналітики переконані, що ініціатива Путіна щодо саміту є класичною тактикою затягування часу, спрямованою на зрив постачання зброї.

"Схоже, що дії Путіна спрямовані на те, щоб перешкодити потенційному перекиданню „Томагавків“ в Україну", — зазначив експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн.

Сам Зеленський раніше наголошував, що Москва завжди поспішає відновити діалог, щойно чує про "Томагавки".

В Україні ж не мають великих сподівань на результати переговорів Зеленського з Трампом.

"Ми вже через це пройшли, але не побачили жодних відчутних результатів", — сказала журналістам соціальна працівниця з Миколаєва Олена Пучило, додавши, що попри все, дива ще можливі.

Такий скепсис відображає загальне побоювання, що Трамп може знову піддатися на маніпуляції Кремля.

Як повідомив помічник Кремля Юрій Ушаков, під час розмови Путін прямо заявив Трампу, що постачання ракет великої дальності "завдасть шкоди мирному процесу". І, схоже, цей аргумент подіяв.

Таким чином, Зеленський опинився у надзвичайно складному становищі: йому доводиться просити про життєво необхідну зброю у президента, якого, ймовірно, вже переконали її не надавати.

