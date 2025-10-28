Трамп снова нарушил этикет: премьер Японии от удивления застыла с открытым ртом (ВИДЕО)

С президентом США Дональдом Трампом снова произошел курьез на официальной церемонии во дворце Акасака в Токио. Там приняла Трампа новый премьер Японии Санаэ Такаичи.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Оба лидера слушали с трибуны национальные гимны стран в исполнении военного оркестра, после чего прошлись по бальному залу. Трамп немного запутался с направлением движения и премьер направила его рукой в направлении японского и американского флагов, пишет издание "Новости. лайв".

Далее Такаичи остановилась и жестом показала Трампу встать рядом с ней. Этикет диктует, что они должны поклониться японскому флагу. Однако президент США продолжил идти вперед, ничего не заметив. Премьер была настолько ошеломленной, что не смогла скрыть своих чувств, широко открыв рот от удивления.

"Мнения японских комментаторов разделились по поводу этого инцидента. Одни считают, что Трамп не захотел склонять голову перед японским флагом. По мнению других, он просто не знал протокола. И хотя в японской культуре важно соблюдать обычаи, японцы понимают, что Трамп "уникальный", и на него не распространяются привычные правила", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в пятницу, 17 октября, в Белом Доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Перед закрытой частью переговоров лидеры с делегациями провели пресс-конференции.

Во время общения с журналистами внимание привлек галстук министра обороны США. В России начали распространять информацию, что министр обороны США Пит Хэгсет намеренно надел галстук в цветах флага России.



