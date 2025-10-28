Трамп знову порушив етикет: прем'єрка Японії від подиву застигла з відкритим ротом (ВІДЕО)

З президентом США Дональдом Трампом знову стався курйоз на офіційній церемонії в палаці Акасака в Токіо. Там прийняла Трампа нова прем'єрка Японії Санае Такаїчі.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Обидва лідери слухали з трибуни національні гімни країн у виконанні військового оркестру, після чого пройшлися по бальному залу. Трамп трохи заплутався з напрямком руху і прем’єрка направила його рукою в напрямку японського та американського прапорів, пише видання “Новини. лайв”.

Далі Такаїчі зупинилася і жестом показала Трампу стати поруч із нею. Етикет диктує, що вони мають вклонитися японському прапору. Однак президент США продовжив йти вперед, нічого не помітивши. Прем’єрка була настільки приголомшеною, що не змогла приховати своїх почуттів, широко відкривши рот від подиву.

“Думки японських коментаторів розділилися з приводу цього інциденту. Одні вважають, що Трамп не схотів схиляти голову перед японським прапором. На думку інших, він просто не знав протоколу. І хоча в японській культурі важливо дотримуватися звичаїв, японці розуміють, що Трамп “унікальний”, і на нього не поширюються звичні правила”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у п'ятницю, 17 жовтня, у Білому Домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Перед закритою частиною переговорів лідери з делегаціями провели пресконференції.

Під час спілкування з журналістами увагу привернула краватка міністра оборони США. У Росії почали поширювати інформацію, що міністр оборони США Піт Геґсет навмисно одягнув краватку у кольорах прапора Росії.



