Трамп снова обманывает Украину и союзников: о чем идет речь

Президент США Трамп еще до своего возвращения в Белый дом зарекомендовал себя, как человек, которые налево и направо дает обещания, а еще, как политик, которому свойственна резкая перемена позиции. Поэтому выглядит, как уловка заявление Трампа касательно Украины и его заявления о том, что украинцы могут отвоевать у РФ все свои территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для The Washington Post (WP) обозреватель Макс Бут.

"Даже многие украинцы не считают это реалистичным в ближайшее время, но они рады слышать, как Трамп их поддерживает, называя Россию "бумажным тигром"", — написал обозреватель.

"Означает ли это, что Трамп полностью поддерживает НАТО и Украину? Вряд ли. Президент далек от последовательности, и его слова не соответствуют действиям", — констатировал Бут.

В подтверждение своих слов обозреватель отметил, что Трамп обещает поддерживать НАТО, но Пентагон сокращает финансирование военной помощи европейским странам, включая прибалтийские страны. Трамп критикует Путина, но до сих пор не ввел никаких новых санкций против РФ.

Более того, Трамп не просит Конгресс о новой военной помощи для Украины. Максимум, на что он способен – это продать европейцам оружие, которое они могут передать Украине, ясно дав понять, что он считает войну в Украине, проблемой кого-то другого.

Обозреватель призвал всех обратить внимание, что, хотя Трамп и заявляет о своей готовности к тому, чтобы НАТО сбивал российские беспилотники или самолеты в своем воздушном пространстве, он не предоставляет американские самолеты для этого.

"Также обратите внимание, что, хотя Трамп теперь утверждает, что Украина может вернуть себе всю свою территорию, он не предлагает помощи. Концовка его поста в соцсетях была зловещей: "Желаю удачи обеим странам. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что хочет. Удачи всем!"", — написал в материале обозреватель.

Он рассуждает, что Трамп, вероятно, называет НАТО какой-то чуждой ему структурой, к которой он не имеет никакого отношения, не признавая, что США — важнейшая страна НАТО, и что в интересах Америки защищать Украину вместе с ее соседями по НАТО.

Как написал в своем заявлении бывший лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, "весь мир наблюдает за тем, как администрация Трампа претворяет свою риторику в жизнь".

