Трамп знову обманює Україну та союзників: про що йдеться
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп знову обманює Україну та союзників: про що йдеться

Оглядач WP розповів, чого варто чекати від нових заяв Трампа

1 жовтня 2025, 07:25
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Трамп ще до свого повернення до Білого дому зарекомендував себе як людина, яка ліворуч і праворуч дає обіцянки, а ще як політик, якому властива різка зміна позиції. Тому виглядає, як прийом заяви Трампа щодо України та її заяви про те, що українці можуть відвоювати у РФ усі свої території. Як передає портал "Коментарі", про це в колонці The Washington Post (WP) оглядач Макс Бут.

Трамп знову обманює Україну та союзників: про що йдеться

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Навіть багато українців не вважають це реалістичним найближчим часом, але вони раді чути, як Трамп їх підтримує, називаючи Росію "паперовим тигром"", — написав оглядач.

"Чи означає це, що Трамп повністю підтримує НАТО та Україну? Навряд. Президент далекий від послідовності, і його слова не відповідають діям", — констатував Бут.

На підтвердження своїх слів оглядач зазначив, що Трамп обіцяє підтримувати НАТО, але Пентагон скорочує фінансування військової допомоги європейським країнам, включаючи країни Балтії. Трамп критикує Путіна, але досі не запровадив жодних нових санкцій проти РФ.

Більше того, Трамп не просить Конгресу про нову військову допомогу для України. Максимум, на що він здатний – це продати європейцям зброю, яку вони можуть передати Україні, ясно давши зрозуміти, що вважає війну в Україні, проблемою когось іншого.

Оглядач закликав усіх звернути увагу, що хоча Трамп і заявляє про свою готовність до того, щоб НАТО збивав російські безпілотники або літаки у своєму повітряному просторі, він не надає американські літаки для цього.

Також зверніть увагу, що хоча Трамп тепер стверджує, що Україна може повернути собі всю свою територію, він не пропонує допомоги. Кінцівка його посади в соцмережах була зловісною: "Бажаю удачі обом країнам. Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Удачі всім!"", — написав у матеріалі оглядач.

Він вважає, що Трамп, ймовірно, називає НАТО якоюсь чужою йому структурою, до якої він не має жодного відношення, не визнаючи, що США є найважливішою країною НАТО, і що в інтересах Америки захищати Україну разом з її сусідами по НАТО.

Як написав у своїй заяві колишній лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, "весь світ спостерігає за тим, як адміністрація Трампа втілює свою риторику в життя".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп готує "подарунок" для Путіна: президент Фінляндії розкрив деталі.




Джерело: https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/09/30/trump-nato-ukraine-russia/
