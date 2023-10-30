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Трамп снова оконфузился заявлением о Венгрии

Дональд Трамп снова напутал: заявил, что у Венгрии общая граница с Россией

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", бывший президент США Дональд Трамп уже не впервые заявляет, что Венгрия и Россия имеют общую границу. В воскресенье представитель Республиканской партии выступил перед своими сторонниками, поскольку он продолжает свою предвыборную кампанию по борьбе за еще один президентский срок. Однако речь Трампа показала, что он плохо знает географию Восточной Европы.

Трамп снова оконфузился заявлением о Венгрии

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", – заявил Трамп.


Это уже второй раз за короткое время Трамп ошибочно заявил, что у Венгрии есть граница с РФ.

Отметим, ранее "Комментарии" уже сообщали, что в октябре на другом предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире Трамп неправильно назвал Орбана лидером Турции и сказал, что у Орбана есть "фронт" с Россией.

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