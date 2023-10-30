Трамп снова оконфузился заявлением о Венгрии

Как передает портал "Комментарии", бывший президент США Дональд Трамп уже не впервые заявляет, что Венгрия и Россия имеют общую границу. В воскресенье представитель Республиканской партии выступил перед своими сторонниками, поскольку он продолжает свою предвыборную кампанию по борьбе за еще один президентский срок. Однако речь Трампа показала, что он плохо знает географию Восточной Европы.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", – заявил Трамп.

Это уже второй раз за короткое время Трамп ошибочно заявил, что у Венгрии есть граница с РФ.

Отметим, ранее "Комментарии" уже сообщали, что в октябре на другом предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире Трамп неправильно назвал Орбана лидером Турции и сказал, что у Орбана есть "фронт" с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за пакет помощи (прежде всего – Украине), который еще 20 октября запросил у Конгресса президент США Джо Байден (около 106 млрд долларов, где для нашей страны предусмотрено 61,4 млрд, для Израиля – 14,3 млрд) продолжается. Новоизбранный спикер Палаты представителей республиканец (трампистского крыла) Майк Джонсон заявил, что запрос на финансирование Украины и Израиля должен быть разделен. Как ситуация может развиваться дальше? Сумеет ли консервативное крыло республиканцев унять радикальных трампистов? Как может сыграть Демпартия, которая в данный момент имеет большинство в верхней палате и под контролем которой находится исполнительная власть? Что тут важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



