Что будет с помощью Украине: какие есть варианты развития событий в США

Битва за пакет помощи (прежде всего – Украине), который еще 20 октября запросил у Конгресса президент США Джо Байден (около 106 млрд долларов, где для нашей страны предусмотрено 61,4 млрд, для Израиля – 14,3 млрд) продолжается. Новоизбранный спикер Палаты представителей республиканец (трампистского крыла) Майк Джонсон заявил, что запрос на финансирование Украины и Израиля должен быть разделен. Как ситуация может развиваться дальше? Сумеет ли консервативное крыло республиканцев унять радикальных трампистов? Как может сыграть Демпартия, которая в данный момент имеет большинство в верхней палате и под контролем которой находится исполнительная власть? Что тут важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Джонсон решил самоутвердиться

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что есть два варианта дальнейшего развития событий в Конгрессе.

Первый – достижение договоренностей между республиканцами и демократами о графике принятия законопроектов (совместных или раздельных) касательно поддержки Израиля и Украины. В том числе по суммам, которые намерены выделить. Тогда особых проблем не будет, разве что некоторые задержки (неделя-две), считает эксперт.

Второй вариант – договоренностей достигнуть не удастся. И тогда возможны проблемы для всех.

"Напомню, что Конгресс разделен на две палаты. И закон становится законом, лишь если поддержан и нижней палатой (Палата представителей, где большинство у республиканцев), и верхней (Сенат, где большинство у демократов). Нельзя исключать очередного внтуриполитического кризиса, когда одна палата не будет поддерживать того, за что проголосовала другая", – отмечает Вадим Трюхан.

Он надеется, что у верхушки Республиканской партии хватит здравого смысла, а договоренности касательно голосования за поддержку Украины и Израиля уже есть.

Такая себе заявка на более весомое место в Республиканской партии". "Думаю, многое станет ясно на этой неделе, – говорит эксперт. – Ну, а подобное поведение Джонсона связано, в том числе, с тем, что он неожиданно для себя получил третий пост в государстве. Ему надо самоутвердиться. Вот он и демонстрирует Администрации Байдена, что является самостоятельным игроком. И не обязательно будет прислушиваться к пожеланиям Белого дома

Нет оснований считать ситуацию с продолжением оказания помощи Украине со стороны США краховой

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:

с представительством Белого дома, на которой, среди прочего, были обсуждены вопросы оказания помощи Украине. И после этого на брифинге Джонсон рассказал свое видение дальнейшего развития ситуация. Он заявил, что Республиканская партия и он лично категорически за оказание помощи Украине Однако крыло РП, которое представляет спикер, выступает против того, что в Штатах называется "политика открытого чека". То есть, они против неконкретизируемой помощи". "У меня положительные ожидания от того, что сейчас происходит в США. В прошлый четверг состоялась встреча новоизбранного спикера

В дальнейшем, продолжает эксперт, появилась информация, что группа конгрессменов-республиканцев направила письмо в Белый дом касательно своей позиции по помощи Украине.

"Вскоре это письмо будет обнародовано. Но из того, что известно на данный момент, я согласен со всеми пунктами", – признался Георгий Тука.

Во-первых, республиканцы хотят, чтобы Белый дом обозначил позицию США в вопросе окончания российско-украинской войны. Какая цель участия США в этом процессе.

Во-вторых, конгрессмены считают, что США должны сосредоточить все усилия на победе ВСУ над агрессором на поле боя. Чтобы достигнуть именно победы, а не паритета, ничьей. Это, уверен эксперт, можно только приветствовать!

В-третьих, отмечается важность комплексной ревизии тех поставок вооружений, которые уже были сделаны Штатами в Украину. За такой пункт, акцентирует Георгий Тука, выступают, в том числе, некоторые конгрессмены-республиканцы, которые сами являются ветеранами военных сил США. И они аргументируют данный пункт необходимостью понимать стратегию оказания военной помощи. Чтобы не получилось, к примеру, такого, что США дают нам много ракет и мало пусковых установок. То есть, портфель военной помощи должен формироваться максимально эффективно.

В-четвертых, высказывается поддержка оказания военной помощи Украине, но подчеркивается необходимость прекращения финансовой помощи, направляемой на функционирование госчиновников.

"Учитывая, что у нас некоторые судьи получают под 380 тыс грн в месяц, вполне здравый подход, – считает эксперт. – А учитывая всё вышесказанное, я не вижу оснований считать ситуацию с продолжением оказания помощи Украине со стороны США аховой или краховой. И именно это демонстрируют пожелания республиканцев. Кстати, в начале широкомасштабного российского вторжения Джонсон был радикально на стороне Украины. Но примерно полгода назад он начал менять свою позицию. И, с моей точки зрения, такая перемена обусловлена тем, что всё больше стало выплывать информации о нерациональном использовании предоставляемой помощи нашим политическим истеблишментом".

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