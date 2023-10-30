Что будет с помощью Украине: какие есть варианты развития событий в США

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Кравцев Сергей
Битва за пакет помощи (прежде всего – Украине), который еще 20 октября запросил у Конгресса президент США Джо Байден (около 106 млрд долларов, где для нашей страны предусмотрено 61,4 млрд, для Израиля – 14,3 млрд) продолжается. Новоизбранный спикер Палаты представителей республиканец (трампистского крыла) Майк Джонсон заявил, что запрос на финансирование Украины и Израиля должен быть разделен. Как ситуация может развиваться дальше? Сумеет ли консервативное крыло республиканцев унять радикальных трампистов? Как может сыграть Демпартия, которая в данный момент имеет большинство в верхней палате и под контролем которой находится исполнительная власть? Что тут важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Конгресс США. Фото из открытых источников
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что есть два варианта дальнейшего развития событий в Конгрессе.
Первый – достижение договоренностей между республиканцами и демократами о графике принятия законопроектов (совместных или раздельных) касательно поддержки Израиля и Украины. В том числе по суммам, которые намерены выделить. Тогда особых проблем не будет, разве что некоторые задержки (неделя-две), считает эксперт.
Второй вариант – договоренностей достигнуть не удастся. И тогда возможны проблемы для всех.
Он надеется, что у верхушки Республиканской партии хватит здравого смысла, а договоренности касательно голосования за поддержку Украины и Израиля уже есть.
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:
В дальнейшем, продолжает эксперт, появилась информация, что группа конгрессменов-республиканцев направила письмо в Белый дом касательно своей позиции по помощи Украине.
Во-первых, республиканцы хотят, чтобы Белый дом обозначил позицию США в вопросе окончания российско-украинской войны. Какая цель участия США в этом процессе.
Во-вторых, конгрессмены считают, что США должны сосредоточить все усилия на победе ВСУ над агрессором на поле боя. Чтобы достигнуть именно победы, а не паритета, ничьей. Это, уверен эксперт, можно только приветствовать!
В-третьих, отмечается важность комплексной ревизии тех поставок вооружений, которые уже были сделаны Штатами в Украину. За такой пункт, акцентирует Георгий Тука, выступают, в том числе, некоторые конгрессмены-республиканцы, которые сами являются ветеранами военных сил США. И они аргументируют данный пункт необходимостью понимать стратегию оказания военной помощи. Чтобы не получилось, к примеру, такого, что США дают нам много ракет и мало пусковых установок. То есть, портфель военной помощи должен формироваться максимально эффективно.
В-четвертых, высказывается поддержка оказания военной помощи Украине, но подчеркивается необходимость прекращения финансовой помощи, направляемой на функционирование госчиновников.
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