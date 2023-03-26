Трамп снова пообещал закончить войну в Украине через 24 часа, но назвал условие

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал своим избирателям за 24 часа завершить войну России против Украины, если его изберут снова президентом США. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выступление Трампа на предвыборном митинге в Техасе.

В своем выступлении Трамп заявил, что Путин начал стягивать войска на украинские границы после того, как он проиграл на выборах. Кроме того, он обвинил администрацию Байдена в том, что она не пытается вести переговоры с российским президентом.

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Трамп заявил, что якобы может закончить войну России против Украины "очень быстро", но после того, как его изберут президентом.

"Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро… У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я — единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся" , – сказал Трамп.

Кроме этого, Трамп пожаловался, что после предварительного обещания закончить войну его якобы стало больше преследовать "глубинное государство".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Трамп рассказал, как "завершить" войну в Украине за 24 часа . 45-й президент США Дональд Трамп продолжает раздавать предвыборные обещания, затрагивая тему геополитики и критикуя действия нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так, один из лидеров Республиканской партии пообещал, что в случае его избрания президентом США он буквально за стуки прекратит полномасштабную войну РФ против Украины. Для этого ему якобы нужно всего два телефонных звонка в Киев и Москву.