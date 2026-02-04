Трамп снова пошел на встречу Путину: какое решение Белого дома точно шокирует

Соединенные Штаты подготовили новый пакет санкций против России, однако пока нет никаких признаков их фактического введения. Об этом в комментариях для Bloomberg сообщили европейские дипломаты, пожелавшие остаться анонимными.

Фото: из открытых источников

По данным источников аналогичный пакет санкций готовит и Европейский Союз. Его планируют принять в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Европейские страны усиливают контроль над "теневым флотом" России и вводят ограничительные меры, но дипломаты отмечают, что эти шаги больше напоминают "медленное прокалывание", чем активный ответ на агрессию.

Вместе с тем, европейские чиновники, которые следят за мирными переговорами Москвы и Киева, остаются скептическими. Они отмечают, что Россия продолжает оказывать максимальное давление на Украину. Отсутствие заметных успехов на фронте Кремль компенсирует ударами по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре, пытаясь вынудить Киев согласиться на невыгодное соглашение.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Дональд Трамп дал согласие на продвижение в Конгрессе радикального законопроекта по санкциям против России. Этот документ предусматривает введение вторичных пошлин до 500% на импорт товаров из стран, продолжающих покупать российские энергоносители. Соответственно США могут получить дополнительные инструменты давления на экономику РФ, если законопроект будет принят.

Как уже писали "Комментарии", сейчас планы России по захвату Запорожской и Херсонской областей выглядят как маловероятные фантазии. Такую оценку дал в публичном интервью на платформе "Новая страна" Павел Палиса, замруководителя Офиса президента, сообщает lb.ua.