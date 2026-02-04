Трамп вкотре пішов на зустріч Путіну: яке рішення Білого дому точно шокує

Сполучені Штати підготували новий пакет санкцій проти Росії, проте наразі немає жодних ознак їхнього фактичного запровадження. Про це у коментарях для Bloomberg повідомили європейські дипломати, які побажали залишитися анонімними.

За даними джерел, аналогічний пакет санкцій готує й Європейський Союз. Його планують ухвалити напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Європейські країни посилюють контроль над "тіньовим флотом" Росії та вводять обмежувальні заходи, але дипломати зауважують, що ці кроки більше нагадують "повільне проколювання", ніж активну відповідь на агресію.

Разом з тим європейські чиновники, які слідкують за мирними переговорами Москви та Києва, залишаються скептичними. Вони відзначають, що Росія продовжує чинити максимальний тиск на Україну. Відсутність помітних успіхів на фронті Кремль компенсує ударами по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі, намагаючись змусити Київ погодитися на невигідну угоду.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що Дональд Трамп дав згоду на просування в Конгресі радикального законопроєкту щодо санкцій проти Росії. Цей документ передбачає запровадження вторинних мит до 500% на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Відповідно, США можуть отримати додаткові інструменти тиску на економіку РФ, якщо законопроєкт буде ухвалено.

