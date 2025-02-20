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Трамп снова шокировал заявлением: что заявил о России перед переговорами

Дональд Трамп заявил, что у России есть "козыри в рукаве" на мирных переговорах о завершении войны

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть "козыри в рукаве" в любых мирных переговорах о завершении войны в Украине. Он добавил, что Москва захватила много украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал в интервью для BBC, возвращаясь в Вашингтон после выступления на инвестиционной встрече во Флориде при поддержке Саудовской Аравии.

Трамп снова шокировал заявлением: что заявил о России перед переговорами

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп во время разговора с журналистами заверил, что Россия якобы хочет добиться завершения войны в Украине.

"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так считаю. Я думаю, что у них есть "козыри", потому что они захватили много территорий. У них есть карты", — уверен президент США.

Журналисты напомнили, что слова Дональда Трампа прозвучали после конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал главу нашей страны "диктатором" и заверил, что якобы Украина допустила войну на своей территории.

Также Трамп говорил о том, что рейтинг поддержки Зеленского в Украине невероятно низкий и составляет всего 4%. Тем не менее журналисты подчеркнули, что результаты опроса, проведенные в феврале среди украинцев, говорят о том, что реальная цифра составляет 57%.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина приближается к третьей годовщине полномасштабной войны, а тем временем не стихают разговоры о переговорах, перемирии. Какой результат устроит президента США Дональда Трампа? Как перемирием или непрочным миром может воспользоваться Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Европу охватил переполох из-за войны в Украине: на что может рассчитывать Киев.




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