Трамп снова сыграет картой Украины: озвучен тревожный сценарий нового решения США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по поводу того, как заставить Россию завершить войну. В то же время Киев до сих пор ожидает более активного участия американской стороны в переговорном процессе. Политолог Петр Олещук считает, что в настоящее время Вашингтон скорее занимает выжидательную позицию, однако с приближающимися выборами в США ситуация может измениться.

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По его словам, осенью американский Конгресс должен рассматривать санкционные инициативы, связанные с законопроектом Грэма-Блюменталя. Эксперт предполагает, что украинская тематика может снова стать частью внутриполитической дискуссии в США.

"Пока они скорее занимают определенную выжидательную позицию, но им придется активизироваться, потому что выборы в Соединенных Штатах приближаются", — отметил Олещук.

Политолог обратил внимание, что тема помощи Украине уже использовалась в избирательной кампании Дональда Трампа. Поэтому Вашингтон может снова попытаться использовать войну как один из элементов предвыборной стратегии.

В то же время, Олещук подчеркнул, что внешняя политика не является главной проблемой для американских избирателей. На первом месте остаются вопросы миграции, инфляции, стоимости горючего и экономической ситуации.

Однако, по его словам, это не означает, что Украина не будет иметь значения для американской политики.

"Не было никогда в Соединенных Штатах серьезных выборов, на которых внешнеполитический вопрос не поднимался бы", — пояснил эксперт.

Олещук добавил, что для американских политиков важно чувство США как глобальной сверхдержавы, поэтому международные конфликты традиционно становятся частью избирательной риторики. Следовательно, тема войны в Украине может быть использована Вашингтоном как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не планирует сворачивать войну против Украины, даже несмотря на экономические трудности, сложную ситуацию для РФ на фронте и украинские удары по российской территории. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал политолог и эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.