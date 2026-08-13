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Трамп знову зіграє картою України: озвучено тривожний сценарій нового рішення США

За словами Петра Олещука, Вашингтон поки вичікує, але наближення виборів може змусити адміністрацію Трампа активніше використовувати українське питання

13 серпня 2026, 18:55
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Клименко Елена

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Сполученим Штатам нові пропозиції щодо того, як змусити Росію завершити війну. Водночас Київ досі очікує на активнішу участь американської сторони у переговорному процесі. Політолог Петро Олещук вважає, що наразі Вашингтон радше займає вичікувальну позицію, однак з наближенням виборів у США ситуація може змінитися.

Трамп знову зіграє картою України: озвучено тривожний сценарій нового рішення США

Фото: з відкритих джерел

За його словами, восени американський Конгрес має розглядати санкційні ініціативи, пов'язані із законопроєктом Грема—Блюменталя. Експерт припускає, що українська тематика може знову стати частиною внутрішньополітичної дискусії у США.

"Поки що вони швидше займають певну вичікувальну позицію, але їм доведеться активізуватися, бо вибори у Сполучених Штатах наближаються", — зазначив Олещук.

Політолог звернув увагу, що тема допомоги Україні вже використовувалася у виборчій кампанії Дональда Трампа. Тому Вашингтон може знову спробувати використати війну як один із елементів передвиборчої стратегії.

Водночас Олещук наголосив, що зовнішня політика не є головною проблемою для американських виборців. На першому місці залишаються питання міграції, інфляції, вартості пального та економічної ситуації.

Проте, за його словами, це не означає, що Україна не матиме значення для американської політики.

"Не було ніколи у Сполучених Штатах серйозних виборів, на яких би зовнішньополітичне питання не піднімалося", — пояснив експерт.

Олещук додав, що для американських політиків важливе відчуття США як глобальної наддержави, тому міжнародні конфлікти традиційно стають частиною виборчої риторики. Відтак тема війни в Україні може бути використана Вашингтоном як додатковий аргумент у боротьбі за голоси виборців.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, не планує згортати війну проти України, навіть попри економічні труднощі, складну ситуацію для РФ на фронті та українські удари по російській території. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив політолог і експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=UeSc0QTu7Yw
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