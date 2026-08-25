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Трамп снова взялся за карту: что собрался переименовывать после Мексиканского залива

Президент США заявил, что рассматривает переименование одного из Великих озер в «озеро Америка» на фоне нового обострения отношений с Канадой

25 августа 2026, 15:55
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность переименования озера Онтарио в "озеро Америка". О своей новой географической инициативе американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп снова взялся за карту: что собрался переименовывать после Мексиканского залива

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Озеро Онтарио расположено на границе между Канадой и Соединенными Штатами – его берега омывают одноименную канадскую провинцию и американский штат Нью-Йорк. Именно из-за общего статуса водоема заявление Трампа сразу привлекло особое внимание.

Американский президент увязал возможное переименование с нынешними отношениями Вашингтона и Онтарио. По его словам, США "больше не намерены вести дела с Онтарио".

"США рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка", — заявил Трамп, повторив свою идею по изменению одного из самых известных географических названий Северной Америки.

Это далеко не первый случай, когда Трамп предлагает посмотреть названия крупных географических объектов. В 2025 году он уже подписал указ, которым предполагалось переименование Мексиканского залива в Американский залив.

Так что нынешнее заявление может быть не просто политической шуткой или очередной провокационной публикацией. Предыдущий опыт показывает, что некоторые подобные инициативы Трамп готовы переводить в плоскость конкретных административных решений.

В то же время, идея прозвучала на фоне непростых отношений между США и Канадой. Напряжение между странами усилилось после того, как Вашингтону и Оттави не удалось добиться новых торговых договоренностей.

Может ли американская администрация реально повлиять на официальное название озера, являющегося общим географическим объектом двух государств, Трамп в своем заявлении не объяснил. В то же время сама идея уже стала очередным сигналом, что споры между Вашингтоном и Канадой выходят за рамки сугубо торговых вопросов.

Также издание "Комментарии" сообщало – США десятилетиями тащили их на себе, но больше не будет: на кого Трамп обрушился с критикой.



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