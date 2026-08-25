Трамп знову взявся за карту: що зібрався перейменовувати після Мексиканської затоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка". Про свою нову географічну ініціативу американський лідер повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Озеро Онтаріо розташоване на кордоні між Канадою та Сполученими Штатами – його береги омивають однойменну канадську провінцію та американський штат Нью-Йорк. Саме через спільний статус водойми заява Трампа одразу привернула особливу увагу.

Американський президент пов’язав можливе перейменування з нинішніми відносинами Вашингтона та Онтаріо. За його словами, США "більше не мають наміру вести справи з Онтаріо".

"США розглядають можливість перейменування озера Онтаріо на озеро Америка", — заявив Трамп, повторивши свою ідею щодо зміни однієї з найвідоміших географічних назв Північної Америки.

Це далеко не перший випадок, коли Трамп пропонує переглянути назви великих географічних об’єктів. У 2025 році він уже підписав указ, яким передбачалося перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку.

Тож нинішня заява може бути не просто політичним жартом або черговою провокаційною публікацією. Попередній досвід показує, що деякі подібні ініціативи Трамп готовий переводити у площину конкретних адміністративних рішень.

Водночас ідея прозвучала на тлі непростих відносин між США та Канадою. Напруга між країнами посилилася після того, як Вашингтону й Оттаві не вдалося досягти нових торговельних домовленостей.

Чи може американська адміністрація реально вплинути на офіційну назву озера, яке є спільним географічним об’єктом двох держав, Трамп у своїй заяві не пояснив. Водночас сама ідея вже стала черговим сигналом, що суперечки між Вашингтоном і Канадою виходять далеко за межі суто торговельних питань.

Також видання "Коментарі" повідомляло – США десятиліттями тягли їх на собі, але більше не буде: на кого Трамп обрушився з критикою.