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Трамп снова заговорил о расширении: кому предлагает стать частью США

Дональд Трамп заманивает Гренландии стать частью США, обещая богатство

сегодня, 08:12
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Кравцев Сергей

В перерывах между уговариванием Канады стать 51-м штатом США Дональд Трамп вновь заявил о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, пообещав острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост в обмен на присоединение к Соединенным Штатам. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп снова заговорил о расширении: кому предлагает стать частью США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы и в дальнейшем будем заботиться о вашей безопасности, как мы это делали со времен Второй мировой войны. Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми. И, если вы хотите, вы можете стать частью самой прекрасной страны в мире, Соединенных Штатов", – отметил Дональд Трамп.

Президент США заговорил о желании приобрести Гренландию, богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании аргументируя это тем, что "люди даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право на нее".

Во время первого президентского срока Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".

5 марта выступая с речью перед Конгрессом Трамп в очередной раз озвучил свои притязания на Гренландию.

"Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее... Я думаю, что мы ее получим. Так или иначе мы ее получим", – заявил Трамп.

В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сказал, что Трамп должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами, и что Гренландию "нельзя просто взять".

Премьер Дании Метте Фредериксен поддержала Эгеде, подчеркнув, что остров "не продается" и что его народ должен сам определять свое будущее.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/10/7502052/#:~:text=%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96-,Truth%20Social,-%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%3A
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