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Трамп собрался превзойти всех президентов США: какое решение может принять

Дональд Трамп снова намекнул на третий президентский срок

сегодня, 10:15
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "на 100% не уверен", что не может баллотироваться на третий президентский срок. Это не первый намек на эту тему 78-летнего президента США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Трамп собрался превзойти всех президентов США: какое решение может принять

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я собрал много денег для следующей гонки, но, как я предполагаю, не смогу использовать их для себя, но я не уверен на 100%", — сказал Трамп на ужине конференции республиканцев Палаты представителей в Дорале, штат Флорида.

Глава Белого дома добавил момент неопределенности, спросив спикера Палаты представителей Майка Джонсона: "Я не уверен, можно ли мне снова баллотироваться, Майк? Лучше бы я тебя в это не впутывал".

Это не первый раз, когда Дональд Трамп намекает на возможность баллотироваться на третий срок. Выступая в прошлое воскресенье в Лас-Вегасе, штат Невада, он заметил: "Для меня будет величайшей честью служить не один, а два или три раза", что еще больше подогрело слухи о его будущих политических планах.

Стоит отметить, ранее республиканец Энди Оглс из штата Теннесси представил резолюцию о внесении изменений в 22-ю поправку в конституцию, которая устанавливает текущий лимит двух сроков для президентов.

Поправка Оглза позволит любому президенту избираться на третий срок, если его первые два срока не были последовательными. Таким образом, она касается исключительно Трампа, который был президентом в 2017-2021 годах.

Однако одобрение этой поправки крайне маловероятно. Формальное внесение поправки требует либо двух третей голосов в Палате представителей и Сенате — у республиканцев недостаточно мест, чтобы принять ее — либо через конституционный съезд, который не проводился с 18 века. Затем, чтобы ратифицировать новую поправку, ее должны одобрить три четверти законодательных собраний штатов (то есть 38 штатов).

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